Стало известно, что Навроцкий обсуждал с Трампом в Давосе

Президент Польши Навроцкий обсудил с Трампом создание в его стране базы США

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе поднял вопрос размещения на территории его страны постоянной военной базы США. Об этом сообщил бывший премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Echo24.

«Насколько нам известно, Кароль Навроцкий обсуждал с президентом Трампом в Давосе вопрос о создании постоянной американской военной базы в Польше», — сказал он.

По словам экс-премьера, такая база для войск США станет прорывом в связи с тем, что инициатива определенно повысит уровень безопасности Польши.

Отмечается, что на территории республики в настоящий момент дислоцированы порядка 10 тысяч американских солдат.

В мае 2025 года польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что американский воинский контингент будет продолжать находиться в Польше. По словам министра, Варшава является самым верным союзником Вашингтона в Европе, и поэтому Польша может «спать спокойно» по поводу присутствия войск США на своей территории.

Косиняк-Камыш отметил особое стратегическое значение американской базы противоракетной обороны (ПРО) в Редзиково. Он также указал на присутствие американских военных и в других районах Польши.

Ранее польский министр впервые назвал Россию врагом, вернувшись из США.