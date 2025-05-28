Польский министр впервые назвал Россию врагом, вернувшись из США

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые назвал Россию «врагом» после возвращения из США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российская Федерация, наши враги, они все более агрессивны», — поделился Косиняк-Камыш.

В частности, польский министр выразил недовольство учениями ВМФ РФ в Балтийском море. Вместе с тем, российское руководство не раз заявляло, что никому не угрожает и не собирается нападать на страны НАТО.

До этого Косиняк-Камыш говорил, что американский воинский контингент будет продолжать находиться в Польше. По словам министра, Варшава является самым верным союзником Вашингтона в Европе, и поэтому Польша может «спать спокойно» по поводу присутствия войск США на своей территории.

Косиняк-Камыш отметил особое стратегическое значение американской базы противоракетной обороны (ПРО) в Редзиково. Он также указал на присутствие американских военных и в других районах Польши.

Ранее в МИД Польши оценили перспективы создания единой европейской армии.