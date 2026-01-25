Размер шрифта
Нарышкин оценил ситуацию в зоне СВО

Нарышкин: армия России наступает на всей линии фронта, ВПК ускоренно развивается
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российские военные наступают на всей линии фронта в зоне спецоперации, отечественный военно-промышленный комплекс развивается ускоренными темпами. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.

«Российская армия последовательно наступает практически на всей линии фронта. Военно-промышленный комплекс России развивается ускоренными темпами, экономика демонстрирует свою устойчивость», — сказал он.

Глава СВР добавил, что российское общество поддерживает политику Верховного главнокомандующего и поддерживает действия российской армии, и это, по его словам, главное.

Накануне украинский военный паблик DeepState сообщил о продвижении российских военных в районе двух населенных пунктов — Предтечино и Ступочек под Константиновкой в Донецкой народной республике.

24 января украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории республики, использовав для этого более 370 беспилотников и 21 ракету разных типов. По его словам, под ударами оказались Киев, а также Киевская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении пяти населенных пунктов.

