Эксперт: Трамп запустил необратимый процесс на Западе

Политолог Матюшенков: НАТО переживает глубокий кризис
Политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что европейские страны НАТО перестали передавать США разведданные из-за притязаний Вашингтона на Гренландию. По мнению эксперта, такое решение стало очередным свидетельством кризиса доверия в альянсе.

«Опасения, что [президент США Дональд] Трамп использует разведданные для силового захвата Гренландии, заставляют партнеров пересматривать принцип «открытого диалога», — отметил Матюшенков.

Однако, как считает политолог, распад НАТО в ближайшей перспективе маловероятен, поскольку зависимость Европы от американской военной мощи остается критической.

При этом он допустил, что активность диалога по треку НАТО между США и Европейским союзом (ЕС) будет постепенно снижаться — формальное единство сохранится, но реальные решения будут приниматься вне рамок альянса.

Как пишет британская газета i Paper, предложенный Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри Североатлантического альянса, официальные лица НАТО отказываются делиться разведывательной информацией с Вашингтоном.

По словам одного из источников издания, сотрудники разведывательных ведомств европейских стран перестали «говорить открыто» с американскими коллегами.

Ранее Трамп заявил, что НАТО существует благодаря ему.

