Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В МИД рассказали о практической работе по созданию беспилотных авиасистем

Полищук: РФ и Белоруссия ведут работу по созданию беспилотных авиасистем
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия и Белоруссия ведут практическую работу по созданию беспилотных авиационных систем. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

«Безусловно, ведется практическая работа по таким перспективным направлениям, как создание беспилотных авиационных систем», — сказал он.

Полищук напомнил, что российские и белорусские СМИ широко освещали поездку в Белоруссию помощника российского президента Максима Орешкина в марте 2025 года, в ходе которой предметно обсуждался вопрос взаимодействия в этой сфере.

17 января министр финансов Антон Силуанов сообщил, что государственные вложения в отрасль беспилотных систем в РФ достигают 30 млрд рублей в год.

По словам главы Минфина, эксплуатация беспилотной техники станет приоритетом для министерств, работающих в зоне чрезвычайных ситуаций, в частности для МЧС. Он отметил, что использование современных дронов обходится государству намного дешевле, чем самолеты и вертолеты.

Ранее Россия и Белоруссия усилили внимание к совместной обороне из-за внешних угроз безопасности.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701875_rnd_7",
    "video_id": "record::1ad1e8ee-d5c6-450c-b433-4d80041d6c0c"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+