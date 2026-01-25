В МИД рассказали о практической работе по созданию беспилотных авиасистем

Полищук: РФ и Белоруссия ведут работу по созданию беспилотных авиасистем

Россия и Белоруссия ведут практическую работу по созданию беспилотных авиационных систем. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

«Безусловно, ведется практическая работа по таким перспективным направлениям, как создание беспилотных авиационных систем», — сказал он.

Полищук напомнил, что российские и белорусские СМИ широко освещали поездку в Белоруссию помощника российского президента Максима Орешкина в марте 2025 года, в ходе которой предметно обсуждался вопрос взаимодействия в этой сфере.

17 января министр финансов Антон Силуанов сообщил, что государственные вложения в отрасль беспилотных систем в РФ достигают 30 млрд рублей в год.

По словам главы Минфина, эксплуатация беспилотной техники станет приоритетом для министерств, работающих в зоне чрезвычайных ситуаций, в частности для МЧС. Он отметил, что использование современных дронов обходится государству намного дешевле, чем самолеты и вертолеты.

Ранее Россия и Белоруссия усилили внимание к совместной обороне из-за внешних угроз безопасности.