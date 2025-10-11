Премьер Франции заявил, что кабмин не должен стать «пленником» партийных интересов

Новое правительство Франции не должно стать «пленником» партийных интересов. Об этом заявил французский премьер-министр Себастьян Лекорню в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал BFMTV.

«Нам нужно правительство, которое отражает реалии парламента, но не является заложником партийных интересов», — сказал глава французского кабмина.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню на пост премьер-министра — спустя несколько дней после его отставки. Ему поручено сформировать новое правительство. Сам Лекорню заявил, что принимает поручение «из чувства долга» для преодоления политического кризиса. Он оставил пост 6 октября, спустя месяц после назначения, из-за партийных разногласий.

11 октября лидер правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что фракция может выступить с вотумом недоверия против вновь назначенного премьер-министра Франции. Он уточнил, что Макрон «более чем когда-либо изолирован и оторван от реальности в Елисейском дворце».

Ранее сообщалось, что во Франции собираются инициировать отставку Макрона.