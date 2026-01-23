Размер шрифта
Сибига ответил на заявление Орбана о членстве Украины в ЕС

Сибига нахамил Орбану из-за обещания 100 лет не пускать Украину в Евросоюз
Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Инициатива премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о введении запрета на вступление Украины в Европейский союз (ЕС) обречена на провал. Об этом на своей странице в социальной сети X написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«В день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной раде, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет», — отметил дипломат, обращаясь к главе венгерского правительства.

Кроме того, украинский чиновник сыронизировал о неком «хозяине» Орбана. Кого именно он имел в виду, Сибига не уточнил.

23 января премьер-министр Венгрии в ходе беседы с журналистами прокомментировал итоги последнего саммита ЕС, который состоялся в столице Бельгии. По словам Орбана, Киев пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в республике, чтобы в дальнейшем он помог ему вступить в региональное содружество. Политик выразил уверенность, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет такого парламента, который проголосовал бы за принятие Украины в Европейский союз.

Ранее Орбан высмеял ЕС за готовность выполнять все требования Украины.

