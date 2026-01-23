Премьер Испании выступил за сильную и единую Европу

Санчес: Европа не хочет мира на основе вассальной зависимости

Европа стремится к миру, основанному на правилах и уважении международного права. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает РИА Новости.

«Европа хочет мира, основанного на четких правилах и уважении международного права, а не на вассальной зависимости», — сказал он.

Глава правительства Испании также указал на важность укрепления суверенитета Евросоюза (ЕС) и углубления интеграции. Он подчеркнул, что Испания поддерживает курс на сильную и единую Европу, способную отстаивать международный порядок.

21 января президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе и заявил, что Европа не двигается в нужном направлении. Как он сказал, «некоторые места в Европе становятся неузнаваемыми», и эти изменения носят негативный характер. В частности, американский лидер раскритиковал европейскую миграционную и энергетическую политику.

Ранее в Европе отметили спад доверия к США.