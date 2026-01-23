Размер шрифта
В Европе отметили спад доверия к США после потери интереса Трампа к Украине

Politico: уровень доверия ЕС к США зависит от их гарантий безопасности Украине
В Европе отмечается серьезный спад доверия к США на фоне разногласий из-за Гренландии, эту ситуацию может исправить предоставление Украине гарантий безопасности, одобренных американским конгрессом. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейского чиновника.

«Потеря веры в США и доверия к ним серьезная. Поэтому, пока нет гарантий безопасности для Украины, которые ратифицирует конгресс, будет сложно воспринимать всерьез любые обещания и обязательства (президента США Дональда — прим. ред.) Трампа», — приводит издание слова собеседника.

По мнению журналистов, украинские и европейские чиновники были разочарованы тем, что главной темой прошедшего Всемирного экономического форума в Давосе стала Гренландия, а украинский вопрос отошел на второй план.

Итальянское издание AntiDiplomatico в свою очередь ранее писало, что прошедший ВЭФ зафиксировал изменение подхода Запада к конфликту на Украине и лично к Владимиру Зеленскому. В публикации утверждается, что Киев получил «негласный сигнал маргинализации»: США избегали переговоров по Украине, а повестка форума изменилась в момент, когда должны были состояться обсуждения темы республики.

Сигналы появились в тот же день, так как из программы мероприятия просто убрали повестку, ради которой Зеленский туда приехал.

Ранее Зеленский рассказал о переговорах в Давосе о мире на Украине.

