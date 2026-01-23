Размер шрифта
Политолог объяснил, затронут ли Россию притязания США на Кубу

Политолог Торопов: притязания США на Кубу не затронут Россию
Притязания США на Кубу вряд ли затронут Россию. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов, комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон намерен сместить правительство республики до конца 2026 года.

Эксперт отметил, что интересы РФ на Кубе представлены в значительно меньшей степени, чем, например, в Венесуэле. Он также привел в пример Сирию, где в декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада. Однако Россия сохранила там военные базы, а значит свои интересы.

Практически ничего не потеряла Москва и в случае с Венесуэлой, добавил Торопов.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца текущего года.

В публикации отмечается, что поиск нужных людей на территории республики начался после воодушевления Вашингтона свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Администрация президента США оценивает экономику Кубы как «близкую к краху», а правительство страны никогда не было «таким хрупким» после потери жизненно важного союзника в лице Мадуро, утверждают источники газеты.

Ранее в России выступили против агрессивной риторики в отношении Кубы.

