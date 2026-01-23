Политолог высказался о желании США сместить правительство Кубы

Американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения СМИ о том, что США намерены сместить правительство Кубы до конца 2026 года. По его словам, республика является гораздо более удобной и доступной целью для Вашингтона, нежели Иран, население которого втрое больше, чем в той же Венесуэле.

К тому же, считает эксперт, свержение кубинского правительства принесет президенту США Дональду Трампу значительные внутриполитические очки, поскольку на выборах 2024 года латиноамериканцы, которые массово поддерживают свержение коммунистических режимов в Латинской Америке, проголосовали за республиканцев, а в 2025 году на ряде местных выборов они вновь повернулись к демократам.

Таким образом, свержение режима на Кубе привлечет на сторону Трампа латиноамериканцев обратно в число своих сторонников и голосующих на выборах. А это необходимо Республиканской партии, поскольку в этом году она рискует потерять большинство в конгрессе, добавил Торопов.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца текущего года.

В публикации отмечается, что поиск нужных людей на территории республики начался после воодушевления Вашингтона свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее в Гаване состоялась встреча президента Кубы и главы МВД России.