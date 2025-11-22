«Законопроект Франкенштейна»: во Франции не утвердили бюджет на 2026 год

Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на следующий 2026 год. Заседание транслировалось на сайте парламента.

За проект бюджета с принятыми поправками проголосовал лишь один депутат, а 404 высказались против. 84 представителя центристского «Демократического движения» и президентской партии «Ренессанс» воздержались. Многие законотворцы изначально говорили, что не намерены поддерживать получившийся в результате поправок «законопроект Франкенштейна». Так, по словам центристов в проект бюджета было внесено слишком много дополнительных налогов и сборов, а представители Соцпартии сочли их недостаточными.

«В конечном счете мы получили текст, который не мог понравиться никому, а точнее, который не нравился всем», — отметил на заседании глава финансового комитета Нацсобрания Эрик Кокрель.

Новость дополняется.