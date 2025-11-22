На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Законопроект Франкенштейна»: во Франции не утвердили бюджет на 2026 год

Французские депутаты отклонили проект бюджета страны на 2026 год
true
true
true
close
Shutterstock

Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на следующий 2026 год. Заседание транслировалось на сайте парламента.

За проект бюджета с принятыми поправками проголосовал лишь один депутат, а 404 высказались против. 84 представителя центристского «Демократического движения» и президентской партии «Ренессанс» воздержались. Многие законотворцы изначально говорили, что не намерены поддерживать получившийся в результате поправок «законопроект Франкенштейна». Так, по словам центристов в проект бюджета было внесено слишком много дополнительных налогов и сборов, а представители Соцпартии сочли их недостаточными.

«В конечном счете мы получили текст, который не мог понравиться никому, а точнее, который не нравился всем», — отметил на заседании глава финансового комитета Нацсобрания Эрик Кокрель.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами