Политика

Маск пошутил над «Советом мира» Трампа

Маск пошутил над «Советом мира» Трампа на Всемирном экономическом форуме
Nathan Howard/Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск пошутил над созданным президентом США Дональдом Трампом «Советом мира». На это обратил внимание Telegram-канал Clash Report.

Так, Маск построил шутку на созвучности слов peace – мир, и piece – кусок.

«Я слышал о создании «Совета мира» (Peace Summit – Газета.Ru). Кажется, это было что-то вроде «кусочка» (Piece – Газета.Ru)? Знаете, маленький кусочек Гренландии, маленький кусочек Венесуэлы. Все, чего мы хотим, это мир», — пошутил Маск, а аудитория встретила высказывание аплодисментами.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Как пишет РИА Новости, всего Устав подписали представители 18 стран. Среди них — Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

Ранее Рубио анонсировал присоединение к «Совету мира» новых государств.

