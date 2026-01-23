Размер шрифта
Политолог: Россия научила Америку «быть крутой»

Политолог Маркелов: Россия научила США отстаивать национальные интересы
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Если раньше США пытались учить Россию демократии, то теперь Москва учит Вашингтон «быть крутым». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов.

Он пояснил, что американские и европейские глобалисты долгое время навязывали миру порядок «основанный на правилах», но после того как Россия объявила о проведении специальной военной операции, эта структура начала разрушаться.

Президент США Дональд Трамп подхватил у России знамя «реальной политики», проведя операцию в Венесуэле и объявив о притязаниях на Гренландию, отметил эксперт.

«Мы нашли силу в этом конфликте и стали неким образцом. И теперь этот образец начинает гулять по миру. Даже если один лишь Трамп начал рефлексировать данную историю, это дорогого стоит. Россия учит Америку быть крутой», — сказал Маркелов.

3 января Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили лидера республики Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп объявил, что Вашингтону нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. По его словам, остров якобы «окружен российскими и китайскими кораблями» — однако в НАТО это не подтверждают.

Ранее Трамп рассказал о подготовке мирного соглашения по Украине.

