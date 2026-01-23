Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Стокгольмский трибунал вынес решение по иску компании арестованного Карапетяна

Стокгольмский трибунал отклонил иск Карапетянов по делу об Электросетях Армении
Стрингер/РИА Новости

Стокгольмский арбитражный трибунал полностью отклонил исковые требования семьи Карапетянов по делу о ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА). Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Арбитражный трибунал полностью отклонил все указанные требования, придя к выводу о необоснованности запрошенных истцами обеспечительных мер», — говорится в сообщении.

Кроме того, истцы обязаны возместить все судебные расходы по данному делу.

3 июля 2025 года Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении», которая принадлежит арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну.

Позднее компания Liormand Holdings Limited, а также члены семьи Карапетянов: Самвел, Этери, Саргис и Карен подали иски в стокгольмский арбитражный трибунал с требованиями восстановить лицензию ЭСА и полномочия членов его управления, а также прекратить полномочия назначенного временного управляющего. Помимо этого, истцы требовали запретить принудительную продажу или отчуждение акций и других активов ЭСА.

Как уточнили в правительстве Армении трибунал в Стокгольме полностью отклонил 24 декабря 2025 года все требования истцов.

Предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали за то, что он вступился за армянскую церковь, и это вызвало возмущение армян по всему миру.

Ранее бизнесмен Карапетян был арестован, позднее его мера пресечения изменена на домашний арест.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690235_rnd_9",
    "video_id": "record::f97aeedb-3296-42b2-a623-55d45c09556f"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+