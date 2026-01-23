В госбюджете Польши нет средств для взноса в «Совет мира»

Доманьский: в госбюджете Польши нет $1 млрд для взноса в «Совет мира»

В государственном бюджете Польши нет $1 млрд для взноса в «Совет мира». Об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил министр финансов страны Анджей Доманьский.

«Речь идет об очень серьезных юридических обязательствах, которые потребовали бы детального анализа. И если отвечать прямо: в бюджете на это точно нет миллиарда долларов. Есть более важные задачи, которые нужно финансировать, чем участие в работе этого совета», — сказал он.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в работе «Совета мира» американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава.

Европейские лидеры в свою очередь отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы работают над изменением условий работы «Совета мира» и стремятся убедить арабские страны также воздействовать на Трампа для внесения корректировок. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о приглашении Путина в «Совет мира» по Газе.