Профессор, доктор политических наук Игорь Скурлатов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что артистам украинского балета грозит увольнение за участие в «Лебедином озере». По мнению эксперта, если они переберутся в Россию, то без работы точно не останутся.

«Большой театр и любой другой театр будут счастливы принять артистов мирового уровня с Украины и зачислить их в штат», — сказал Скурлатов.

Он подчеркнул, что отмена всего русского на Украине достигла чудовищных масштабов. По словам политолога, так будет продолжаться до тех пор, пока Украину возглавляет нынешний режим.

Как сообщает «Страна.ua», два ведущих артиста балета Национальной оперы Украины Наталья Мацак и Сергей Кривоконь могут быть уволены из-за участия в гастрольном туре по европейским странам с постановкой «Лебединое озеро» на музыку русского композитора Петра Чайковского.

Издание отмечает, что Мацак выражала несогласие с исключением произведений русских композиторов из репертуара. Она утверждала, что для поддержания культурного обмена Украине следует уважать мировое наследие. Балерина также выразила мнение, что отказ от классического репертуара наносит значительный вред.

Ранее в Киеве жители собрались на пикет с требованием снести памятник Булгакову.