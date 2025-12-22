В Киеве жители собрались на пикет с требованием снести памятник Булгакову

В Киеве жители устроили пикет у памятника писателю Михаилу Булгакову с требованием снести его. Об этом сообщает ТАСС.

По данным СМИ, около десяти человек держат плакаты и кричат: «Вон, Булгаков, с Украины».

В то же время к обтянутому пленкой монументу жители украинской столицы несут цветы.

19 декабря сообщалось, что власти Киева приняли решение снести еще ряд объектов, связанных с общей с Россией историей. Среди них — памятник писателю Михаилу Булгакову, монумент поэтессе Анне Ахматовой и памятный знак «Киев — город-герой».

Как сообщала пресс-служба мэрии украинской столицы, в городе также будут демонтированы монумент композитору Михаилу Глинке, памятный камень в честь 100-летия со дня рождения Ленина и мемориальная доска в честь композитора Петра Чайковского. Кроме того, будет видоизменен памятник воинам-освободителям в Печерском районе украинской столицы: русскоязычный текст заменят на украинский, дату 1941-1945 — на 1939-1945, термин «Великая Отечественная война» — на «Вторая мировая война».

Ранее министерство культуры Украины отчиталось об итогах десяти лет декоммунизации.