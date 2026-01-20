Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Один из пенсионных фондов Дании решил продать облигации США из-за Гренландии

Датский пенсионный фонд решил избавиться от гособлигаций США из-за Гренландии
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Датский пенсионный фонд AkademikerPension намерен продать все свои активы в казначейских облигациях США до конца января. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на директора по инвестициям Андерса Шелде.

Одной из причин такого решения стала попытка президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией, пояснил Шелде. Что касается других причин, то среди них он назвал опасения по поводу дисциплинированности бюджета и ослабление доллара.

До этого Bloomberg сообщал, что европейские инвесторы обсуждают возможность продажи американских акций и облигаций в качестве ответа на введение Вашингтоном пошлин против стран Европейского союза из-за европейской позиции по Гренландии. Отмечается, что государства Европы владеют активами США на сумму более $10 трлн, часть из которых находится в управлении фондов госсектора.

17 января президент США Дональд Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию. Планируется, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действовать они будут до тех пор, пока соглашение о покупке острова не будет достигнуто.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

Ранее министр финансов Швеции назвала шантажом угрозы Трампа ЕС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667363_rnd_6",
    "video_id": "record::29ed6b37-20d2-41d8-9e7a-011b14db4d8e"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+