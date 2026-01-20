Один из пенсионных фондов Дании решил продать облигации США из-за Гренландии

Датский пенсионный фонд AkademikerPension намерен продать все свои активы в казначейских облигациях США до конца января. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на директора по инвестициям Андерса Шелде.

Одной из причин такого решения стала попытка президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией, пояснил Шелде. Что касается других причин, то среди них он назвал опасения по поводу дисциплинированности бюджета и ослабление доллара.

До этого Bloomberg сообщал, что европейские инвесторы обсуждают возможность продажи американских акций и облигаций в качестве ответа на введение Вашингтоном пошлин против стран Европейского союза из-за европейской позиции по Гренландии. Отмечается, что государства Европы владеют активами США на сумму более $10 трлн, часть из которых находится в управлении фондов госсектора.

17 января президент США Дональд Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию. Планируется, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действовать они будут до тех пор, пока соглашение о покупке острова не будет достигнуто.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

Ранее министр финансов Швеции назвала шантажом угрозы Трампа ЕС.