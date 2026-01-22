В России оценили обещание Трампа заплатить жителям Гренландии по $1 млн

Президент США Дональд Трамп, заявивший, что готов заплатить каждому жителю Гренландии по $1 млн при поддержке присоединения к Америке, может просто идти на обман. Подобные обещания он давал уже не раз, однако на практике они не осуществились, заявил в беседе с «Ридусом» декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Эксперт напомнил, что Трамп ранее обещал выплатить каждому гражданину США по $2 тыс. за счет средств, собранных с помощью таможенных пошлин.

«Недавно журналисты напомнили президенту об этом. Трамп растерялся и даже спросил, говорил ли он такое вообще, — отметил Селезнев. — Не исключаю, что про деньги для жителей Гренландии он тоже забудет».

Он также добавил, что жители Штатов присоединение Гренландии поддержат, а для самого Трампа это событие стало бы очень важным внешнеполитическим шагом, который может сыграть в его пользу на выборах в конгресс в ноябре. Особенную важность это приобретает на фоне того, что американский лидер и его сторонники не могут позволить себе поражение, которое грозит не только блокировкой его политических решений, но и импичментом и даже уголовным преследованием.

«Трампу будет выгодно скоропостижно скончаться, если он проиграет грядущие выборы», — заключил Селезнев.

Напомним, о планах Трампа предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн, если население проголосует за присоединение острова к США сообщила британская газета Daily Mail. Отмечается, что пока политик обдумывает эту идею. В Гренландии проживают 57 тысяч человек.

