Юрист объяснил желание США взыскать «имперские долги» с России

Требования американского инвестфонда Noble Capital о выплате России долгов по облигациям 1916 года не имеют юридических оснований. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил специалист по международному праву и разрешению судебных споров Денис Крауялис.

По словам эксперта, Россия является правопреемником СССР, но не Российской империи, поэтому не несет ответственности по царским обязательствам. Юрист отметил, что значительные объемы замороженных российских резервов на Западе делают их привлекательной целью для потенциального взыскания. В этой связи, считает он, фонд пытается проверить пределы государственного иммунитета и найти альтернативу прямой политической конфискации активов.

Крауялис также указал, что иск можно рассматривать как элемент политико-правового давления, направленного на осложнение переговоров по активам и попытку повлиять на позицию Москвы.

Интересы России в деле представляет международная юридическая фирма Marks & Sokolov. По данным юристов, российская сторона уже потребовала отозвать иск, в противном случае будет подано ходатайство об оставлении его без рассмотрения на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств». Защитники подчеркнули, что царские облигации были аннулированы еще в 1918 году, а СССР и РФ никогда не признавали по ним обязательств.

Даже в случае принятия дела к производству вероятность взыскания средств крайне мала, считает эксперт. Он объяснил это несоразмерностью заявленной суммы — она почти в 45 раз превышает объем российских активов, замороженных непосредственно в США, а также наличием серьезных процессуальных препятствий.

16 января инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России в американский суд, заявив требования на сумму $225,8 млрд. Организация утверждает, что является правопреемником владельцев суверенных облигаций, выпущенных правительством Российской империи для инвесторов в США, и намерена взыскать средства за счет замороженных российских активов.

Ранее в России призвали потребовать от США заплатить за аренду Аляски.