Премьер Нидерландов обозначил сроки вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что преждевременно говорить о членстве Киева в Евросоюзе, этот процесс займет еще несколько лет. Его слова с Всемирного экономического форума в Давосе приводит УНИАН.

Он напомнил, что сейчас на территории Украины ведутся боевые действия и удивительно, как она действует, чтобы подняться на порог Европейского союза. Премьер Нидерландов призвал приветствовать и поддерживать это, после чего, «в конце концов, будет членство для Украины».

«Я думаю, что это очень сложно. Потому что если посмотреть на то, как мы справляемся с этим сейчас, то для этого понадобится несколько лет. Мы должны быть честными в этом вопросе. Потому что мы не хотим дестабилизировать Европейский Союз, если страна слишком быстро вступит в него», — сказал Схоф.

В декабре издание The Washington Post писало, что Украина может присоединиться к ЕС в 2027 году, согласно плану президента США Дональда Трампа. Также британская газета Financial Times указывала, что Украина может нарушить установленные правила, если вступит в ЕС в 2027 году. А Bloomberg отмечал, что продолжающийся военный конфликт, потребности в восстановлении страны, проблемы управления и политические особенности осложняют вступление Украины в Евросоюз.

Ранее в Швейцарии заявили, что вступление Украины в ЕС «взорвет» бюджет.