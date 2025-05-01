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«Уничтожаешь — получаешь очки»: в ВСУ внедрили наградную систему за убийство солдат РФ

Politico: в ВСУ внедрили похожую на игру наградную систему за убийство солдат РФ
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о новой наградной системе, которую начали использовать в ВСУ. Его слова приводит Politico.

Согласно материалу, украинские военные должны использовать программу Army of Drones bonus. Туда они могут загрузить видео, подтверждающие поражение целей противника. На заработанные очки можно приобретать на маркетплейсе снаряжение и экипировку. Так, за убийство российского солдата дается шесть очков, за повреждение танка — 20, за его уничтожение — 40, а за ликвидацию мобильной ракетной установки — 50. Чтобы получить украинский БПЛА «Баба Яга», понадобится 43 очка.

«Короче говоря, уничтожаешь, получаешь очки, покупаешь на эти очки дрон», — пояснил Федоров.

Как уточняет газета, в ближайшее время программа будет интегрирована в новый онлайн-маркетплейс Brave 1 Market, который станет для военных аналогом Amazon и позволит закупать необходимые на фронте технологии.

В феврале бывший хакер Павел Ситников, предположительно связанный с известной российской группировкой Fancy Bear, который сейчас поддерживает РФ в киберпространстве на добровольных и коммерческих началах, рассказал «Газете.Ru», что некоторых украинских хакеров начали вынуждать атаковать Россию под угрозой отправки на фронт, где их с высокой вероятностью ждет смерть.

Ранее Зеленский рассказал, что мотивирует его во время конфликта.

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