Политика

Политолог назвал условие, при котором НАТО прекратит свое существование

Политолог Гуреев: НАТО прекратит существование после президентства Трампа
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Политолог Данила Гуреев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, может ли НАТО прекратить свое существование на фоне противоречий США и Европейского союза (ЕС) вокруг Гренландии.

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе альянс вряд ли распадется, поскольку Соединенные Штаты являются первичным государством НАТО, а те территориальные споры, которые сегодня разгораются, носят временный характер. Более того, европейские лидеры с нетерпением ждут окончания президентского срока Дональда Трампа, а каким будет следующий лидер США — неизвестно.

«Если дальнейшие администрации США продолжат ту же самую политику, которую совершает Дональд Трамп, то, скорее всего, НАТО как организация перестанет существовать», — считает Гуреев.

Трамп заявлял, что Гренландия нужна Вашингтону для обеспечения национальной безопасности. По его словам, остров якобы «окружен российскими и китайскими кораблями» — однако в НАТО это не подтверждают.

В начале 2026 года СМИ сообщили, что глава Белого дома поручил командованию спецопераций разработать план возможного вторжения в Гренландию.

Позднее президент США заявил, что без его вклада в НАТО «альянса бы сейчас не было».

Ранее журналисты узнали об ограничении обмена разведданными между странами НАТО и США.

