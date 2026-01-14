«Несамостоятельный субъект»: экс-премьер Украины — о новом министре обороны

Назначение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины никак не повлияет на мирный процесс по решению украинского конфликта и не изменит ситуацию внутри страны. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров, подчеркнув, что Киев подчиняется Лондону и Вашингтону.

«Ситуация не поменяется от того, что там Федоров, а до него (экс-министр обороны Денис – «Газета.Ru») Шмыгаль, а до него еще кто-то там другой был. Ничего же не менялось, потому что это несамостоятельные субъекты политики, несамостоятельные субъекты принятия решений», — подчеркнул бывший премьер Украины.

По словам Азарова, в гораздо большей степени многое на Украине может поменяться от смены элит в Вашингтоне или Лондоне.

14 января Верховная рада Украины назначила Федорова на должность министра обороны Украины.

За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 277 народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову, руководившему министерством цифровой трансформации, возглавить минобороны страны 2 января. По словам Зеленского, министр «глубоко занимается вопросами «линии дронов» и очень результативно работает в цифровизации государственных услуг».

Ранее Верховная рада не поддержала назначение Шмыгаля министром энергетики Украины.