В Белом доме анонсировали встречи Трампа в Давосе

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп проведет в рамках поездки на Всемирный экономический форум в Давосе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Марком Рютте, а также лидерами Бельгии, Египта и Польши. Об этом сообщает ТАСС.

По данным пресс-пула Белого дома, двусторонние встречи с лидерами Бельгии, Египта и Польши состоятся в полностью закрытом для прессы формате. Ранее Трамп провел в Давосе встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Встреча с Зеленским назначена на четверг. Трамп сначала заявлял, что она состоится позднее в среду, но впоследствии уточнил, отвечая на вопросы репортеров, что оговорился и имел в виду 22 января.

О том, что Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг для встречи с американским лидером, до этого сообщил портал Axios со ссылкой на украинского чиновника. В публикации говорится, что эта встреча состоится накануне визита в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Сообщается, что американская сторона уведомила команду Зеленского о планах направить своих представителей в Москву.

Ранее в Кремле подтвердили встречу Уиткоффа и Путина.