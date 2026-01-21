Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости защитить культуру и возродить дух, который помог Западу выйти из «темных веков» к вершинам человеческих возможностей. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны стать сильнее, успешнее и процветать как никогда раньше», — сказал американский лидер, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе.

По словам Трампа, современный мир открывает новые возможности для развития технологий, включая искусственный интеллект. Глава Белого дома подчеркнул, что эти изменения могут приносить как пользу, так и опасность, поэтому за ними необходимо следить.

До этого американист Рафаэль Ордуханян выразил мнение, что Дональд Трамп не сможет сделать Америку «снова великой». По его мнению, США не смогут сохранить свой исключительный статус на международной арене, поскольку мир стремительно меняется, а лидерство Штатов оспаривают такие страны, как Россия и Китай. Эксперт подчеркнул, что Америка — уже не экономика номер один, отметив, что Китай опередил США по паритету покупательной способности. По словам американиста, Россия лидирует «по очень многим направлениям в военном спектре», что также подрывает основы господства Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что инстинкт охотника поможет ему занять место в истории.