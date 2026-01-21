Размер шрифта
Экс-депутат Рады: ЕС готов «сдать» Украину, но желает сохранить лицо

Политик Килинкаров: Евросоюз готов выйти из конфликта на Украине
Global Look Press

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с «Ридусом» прокомментировал предстоящий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя, зятя главы Белого дома Дональда Трампа Джареда Кушнера.

По мнению политика, Вашингтон в целом согласен с позицией Москвы по Украине, теперь — дело за Европой. В случае поражения Киева, ответственность ляжет на Брюссель.

«Европейские политики не против выскочить из конфликта, но они хотят сделать это таким образом, чтобы не потерять лицо. Данный вопрос является сейчас главным предметом торга со стороны Европы. Средств на продолжение боевых действий у Евросоюза нет, а Соединенные Штаты, как известно, платить не желают», — отметил Килинкаров.

Остается два варианта: «либо Россия достигает целей СВО дипломатическим путем, либо Украина со временем капитулирует», добавил он.

Уиткофф и Кушнер собираются встретиться с президентом России Владимиром Путиным 22 января. Кремль подтвердил, что встреча есть в графике главы государства. В Госдуме предположили, что американцы привезут в Москву «какие-то документы» по украинскому урегулированию. Прошлые переговоры Путина и Уиткоффа прошли в начале декабря 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф заявил о большом прогрессе на переговорах с Россией по Украине.

