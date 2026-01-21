Размер шрифта
Военный эксперт объяснил, почему США «не церемонятся» со своими противниками

Военэксперт Михайлов: США воюют только с теми, кто слабее их
Военный эксперт, генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью Tsargrad.tv объяснил, почему Вооруженные силы (ВС) России не действуют на Украине так же «жестко и бесцеремонно», как США в Венесуэле. По его мнению, для Вашингтона все, кто живет за пределами Штатов — «мусор».

«И поэтому они, собственно, никогда не церемонятся. Ни с Сербией, все эти бомбежки Белграда, ни с другими странами. И там, где для них это чревато большими потерями, они не проводят никаких наземных операций. И [президент США Дональд] Трамп в данном случае исходит из того, что он воюет в основном с теми, кто слабый», — объяснил Михайлов.

Россия же ведет на Украине «народосберегающие» боевые действия, поэтому тактика американской армии ВС РФ не подходит, добавил он.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее СМИ сообщили, что глава Белого дома поручил командованию спецопераций разработать план возможного вторжения в Гренландию.

Ранее военный эксперт назвал главное отличие СВО от Великой Отечественной войны.

