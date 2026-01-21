Размер шрифта
Военный эксперт назвал главное отличие СВО от Великой Отечественной войны

Военэксперт Баранец: нельзя сравнивать СВО с Великой Отечественной войной
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Специальную военную операцию (СВО) на Украине не стоит сравнивать с Великой Отечественной войной (ВОВ), поскольку характер боевых действий сильно различается. Те, кто указывает на то, что СВО длится дольше, чем ВОВ, не берут во внимание всей сути. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил военный обозреватель Виктор Баранец.

Он напомнил, что Киев обеспечивают 32 члена НАТО и еще два десятка союзных стран.

«Скажите, во время Великой Отечественной войны за отдельным солдатом беспилотник гонялся или нет? Была ли ситуация, когда линия фронта на глубину 20 километров, что фашисты видели нашу насквозь позицию, что мы видим? Было такое? Нет. Так почему вы задаете вопрос, не обращая на это внимания», — сказал Баранец.

Он также подчеркнул, что сравнение действий США в Венесуэле и СВО на Украине: мол, «американцы быстро похитили главу государства Николаса Мадуро и сразу решили свои задачи, а Москва по-прежнему не трогает украинского лидера Владимира Зеленского», — вызывает лишь возмущение.

Ранее командир «Ахмата» Алаудинов дал совет старшеклассникам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27674263_rnd_6",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
