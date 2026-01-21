Размер шрифта
Белый дом продолжит публиковать мемы в защиту Трампа

Белый дом пообещал в годовщину инаугурации Трампа продолжить публикацию мемов
Nathan Howard/Reuters

Официальный аккаунт Белого дома в социальной сети X пообещал по случаю первой годовщины инаугурации президента США Дональда Трампа продолжать депортацию нелегальных мигрантов и выкладывать мемы.

«Победы продолжатся. Депортации продолжатся. Мемы продолжатся. Один год с нами», — говорится в публикации.

Сообщение сопровождается снимком, на котором на фоне президентской резиденции размещен холст с надписью: «Боже мой, неужели Белый дом реально это запостил?».

В течение первого года работы администрации Трампа аккаунты Белого дома и американских ведомств комментировали злободневные вопросы и отвечали на критику оппозиции при помощи мемов.

Год назад прошла инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Он начал свой второй срок, пообещав американцам решить проблему с мигрантами, улучшить экономическую ситуацию в стране и сделать Соединенные Штаты «снова великими». За прошедший год администрация Трампа потрясла мир, развязав торговую войну, и удивила многих традиционных союзников встречей американского и российского лидеров на Аляске. Об успехах и неудачах Трампа в первый год президентства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США отметили обилие указов Трампа.
 
