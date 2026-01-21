Размер шрифта
Стало известно, откуда ВСУ могли запустить дроны на Адыгею

Капитан Дандыкин: ВСУ могли запустить БПЛА на Адыгею из Херсонской области
Inna Varenytsia/Reuters

ВСУ могли запустить беспилотники, атаковавшие Адыгею, с подконтрольной части Херсонской области. Об этом News.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, атаковавшие Адыгею беспилотники летели над Черным морем, преодолев около тысячи километров. Он допустил, что «скоро это для Украины закончится» и «все к этому идет».

«Мне кажется, БПЛА были запущены, вероятнее всего, из Херсонской области — из тех районов, которые временно подконтрольны ВСУ. Оттуда запускают дроны по Краснодарскому краю и Крыму. Атака беспилотников на Адыгею — это чистый теракт Вооруженных сил Украины», — сказал Дандыкин.

В ночь на 21 января БПЛА атаковал Тахтамукайский район Адыгеи. Из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоквартирный жилой дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. В результате атаки, предварительно пострадали 11 человек.

По предварительной информации, в поселке сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Власти объявили режим ЧС районного уровня и пообещали оказать помощь всем нуждающимся. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь сообщил, что больницы региона готовы принять пострадавших из соседней Адыгеи.

Ранее за ночь силы ПВО сбили десятки беспилотников ВСУ над регионами России.

