Политолог объяснил, как Гренландия «аукнется» Украине

Притязания Вашингтона на Гренландию могут напрямую «аукнуться» Украине, поставив под вопрос целесообразность европейской поддержки Киева. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал доктор политических наук Кирилл Коктыш.

«Если Евросоюз не может защитить Гренландию и легитимизирует ее передачу, то возникает вопрос, а за что Евросоюз тогда сражается на Украине», — задался вопросом эксперт.

В данном случае возникает красноречивое противоречие: с одной стороны Европейский союз (ЕС) осуждает Россию за якобы нарушение международного права, а с другой уступает силовому давлению США в вопросе Гренландии, добавил он.

Как утверждает президент США Дональд Трамп, Гренландия нужна Вашингтону для обеспечения национальной безопасности. По его словам, остров якобы «окружен российскими и китайскими кораблями» — однако в НАТО это не подтверждают.

В начале 2026 года СМИ сообщили, что глава Белого дома поручил командованию спецопераций разработать план возможного вторжения в Гренландию.

Ранее в Германии назвали угрозы Трампа «красной линией» для ЕС.