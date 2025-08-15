Токаев заверил, что в Казахстане больше нет семейно-клановой системы

Токаев заявил о ликвидации семейно-клановой системы во власти в Казахстане

В Казахстане больше нет «семейно-клановой системы» во власти. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«В государственной службе утверждается принцип меритократии. Во власти больше нет семейно-клановой системы. При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм», — сказал он на конференции учителей.

По его словам, в результате проводимых в Казахстане масштабных реформ «уважение к закону и порядку становится незыблемым принципом».

В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города страны.

После подавления протестов экс-президент Нурсултан Назарбаев, оставшийся после отставки председателем Совета безопасности, начал терять государственные посты. Он потерял место в конституционном совете, перестал быть пожизненным руководителем Совбеза страны и лишился места главы правящей партии.

Ранее экс-невестку Назарбаева приговорили к 12 годам колонии.