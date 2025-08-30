Востоковед заявил о глубинных переменах в Казахстане

Востоковед Млечин: казахстанское общество обретает уверенность в себе

Казахстанское общество обретает необходимую в современном мире уверенность в себе, заявил кинодокументалист, востоковед Леонид Млечин.

«Масштабная политическая реформа, проведенная президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, наполнила содержанием пункт Конституции Казахстана о том, что высшей ценностью государства является человек, его жизнь, права и свободы», — сказал он.

По словам директора аналитического центра российского общества политологов Андрея Серенко, при Токаеве Казахстан перешел от суперпрезидентской модели к президентской республике с мощной парламентской составляющей.

«Безусловно, это очень смелый шаг, который кардинально перезагрузил всю политическую систему Казахстана, сделав ее более сбалансированной, справедливой, современной, отвечающей вызовам и запросам времени», — сказал он.

Также директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что конституционная реформа Токаева – это ослабление президентской власти и усиление роли других институтов.

«Перестройка только началась, но ее вектор очевиден — Казахстан становится все менее государственно-бюрократическим, все более «общественным» и «предпринимательским», — заявил Журавлев.

Как отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, в Казахстане есть политическая стабильность и баланс властей.

«Это дает возможность развиваться и гражданскому обществу, и бизнесу. Последнее особенно важное, поскольку экономика Казахстана показывает успешный рост», — сказал он.

Кроме того, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов подчеркнул, что многие инициированные президентом Казахстана законы позволят активизировать дискуссии в обществе.

«В Казахстане сделано немало для развития кадровой системы, в университетах создана очень неплохая наука, но при этом важна сменяемость власти и возможность политической дискуссии, в чем и состоит цель реформ», — сказал он.

Напомним, 30 августа 2025 года в Казахстане отмечается 30-летие Конституции.