Юрист сравнила «Совет мира» с дискуссионным клубом

«Совет мира» по Газе, учрежденный президентом США Дональдом Трампом, на сегодняшний день не обладает признаками международной организации. Об этом в интервью RT сообщила доктор юридических наук, юрист-международник, политолог Кира Сазонова. Она обратила внимание, что орган не основан на международном договоре. Кроме того, у него отсутствуют штаб-квартира и секретариат.

«А приглашения получают не государства, а конкретные политические лидеры. Соответственно, любые параллели с ООН выглядят довольно нелепыми. Фактически это просто «дискуссионный клуб имени Дональда Трампа», — сказала Сазонова.

Если сравнивать «Совет мира» с уже существующими структурами, пока он напоминает Трехстороннюю комиссию, созданную в начале 1970-х годов по инициативе группы Бильдербергского клуба и Совета по международным отношениям, добавила она.

О формировании «Совета мира» по урегулированию конфликта в секторе Газа Трамп объявил 16 января. В числе приглашенных оказались в том числе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Газета Financial Times назвала приглашение российского лидера знаком того, что глава Белого дома стремится сохранить теплые отношения с РФ, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану Вашингтона по Украине.

