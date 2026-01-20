Глава минфина США призвал другие страны «расслабиться и не сопротивляться»

Глава минфина США Скотт Бессент потребовал от других стран расслабиться и не сопротивляться действиям Вашингтона в Гренландии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я говорю всем: сядьте поудобнее, сделайте глубокий вдох. Не принимайте ответных мер», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам главы Минфина, Трамп считает, что США не должны передавать обеспечение своей национальной безопасности третьим сторонам, поскольку Гренландия играет ключевую роль в системе противоракетной обороны «Золотой купол». При этом, по его словам, остров становится все более привлекательной целью» для «иностранных захватчиков», поэтому президент стремится предотвратить возможный конфликт, а не реагировать на него задним числом.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Ранее Фон дер Ляйен заявила о намерении Европы защитить Гренландию.