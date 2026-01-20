Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава минфина США призвал другие страны «расслабиться и не сопротивляться»

Глава минфина Бессент призвал не сопротивляться действиям США в Гренландии
Hasnoor Hussain/Reuters

Глава минфина США Скотт Бессент потребовал от других стран расслабиться и не сопротивляться действиям Вашингтона в Гренландии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я говорю всем: сядьте поудобнее, сделайте глубокий вдох. Не принимайте ответных мер», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам главы Минфина, Трамп считает, что США не должны передавать обеспечение своей национальной безопасности третьим сторонам, поскольку Гренландия играет ключевую роль в системе противоракетной обороны «Золотой купол». При этом, по его словам, остров становится все более привлекательной целью» для «иностранных захватчиков», поэтому президент стремится предотвратить возможный конфликт, а не реагировать на него задним числом.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Ранее Фон дер Ляйен заявила о намерении Европы защитить Гренландию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667345_rnd_6",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+