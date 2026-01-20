В Совфеде оценили решение Молдавии выйти из СНГ

За решением Молдавии выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ) стоят Брюссель и Лондон. Президент республики Майя Санду продолжает курс на сближение с Европейским союзом. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, происходящее вызывает опасения за граждан Молдавии, за судьбу Приднестровья, а также за стабильность в регионе в целом.

«Москва делает все для того, чтобы граждане республики получали поддержку, например, в тех случаях, когда они заинтересованы приезжать в Россию, работать здесь. Но после выхода Кишинева из СНГ все это будет сопряжено с возрастающими сложностями», — сказал сенатор.

Накануне министерство иностранных дел Молдавии запустило процедуры, необходимые для полного выхода республики из состава СНГ.

По словам главы ведомства Михая Попшоя, молдавский МИД сейчас занят разработкой денонсации учредительного соглашения СНГ, приложений к нему и устава содружества.

Министр также сообщил, что процессы в правительстве будут завершены к середине февраля. После этого решение примет парламент.

Ранее премьер Молдавии поддержал объединение с Румынией вслед за Санду.