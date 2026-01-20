Зеленский рассказал, как не ответил на SMS главы своего офиса

Зеленский не стал отвечать на SMS от Буданова, потому что общался с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал отвечать на SMS-сообщение от главы своего офиса Кирилла Буданова. Об этом передает «Новости.LIVE».

Зеленский рассказал, что несколько раз общался с секретарем совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, который находится в Давосе и общается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, инвестором Джаредом Кушнером.

Президент Украины рассказал, что ему написал SMS Буданов, который «хочет доложить», но сделать этого не может, потому что общается с журналистами.

«Потом его перенаберу», — добавил президент Украины.

По его мнению, в переговорах «много энергии», но нужен результат.

До этого Зеленский подтвердил, что не едет на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Он отметил, что останется на Украине, чтобы координировать восстановление энергетики после ночной атаки страны.

