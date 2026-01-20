Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский рассказал, как не ответил на SMS главы своего офиса

Зеленский не стал отвечать на SMS от Буданова, потому что общался с журналистами
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал отвечать на SMS-сообщение от главы своего офиса Кирилла Буданова. Об этом передает «Новости.LIVE».

Зеленский рассказал, что несколько раз общался с секретарем совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, который находится в Давосе и общается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, инвестором Джаредом Кушнером.

Президент Украины рассказал, что ему написал SMS Буданов, который «хочет доложить», но сделать этого не может, потому что общается с журналистами.

«Потом его перенаберу», — добавил президент Украины.

По его мнению, в переговорах «много энергии», но нужен результат.

До этого Зеленский подтвердил, что не едет на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Он отметил, что останется на Украине, чтобы координировать восстановление энергетики после ночной атаки страны.

Ранее Зеленский назвал условие для встречи с Трампом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27666505_rnd_6",
    "video_id": "record::2eda8c08-05f6-48fd-89b9-7f0e0861d87e"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+