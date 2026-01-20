Размер шрифта
В Госдуме заявили, что участие в G7 ничего не даст России

Депутат ГД Журова: участие в G7 бесполезно для России
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова в беседе с «Ридусом» прокомментировала предложение президента Франции Эммануэля Макрона организовать в Париже встречу «Группы семи» (G7) с участием России.

По мнению парламентария, такой формат вряд ли принесет ощутимый прогресс в переговорах по завершению конфликта на Украине.

«Пока не обозначены какие-то очертания мирного соглашения, которые мы пока не видим. И потом, почему «Большая семерка» должна это решать», — сказала Журова.

Более того, не ясно, кто должен представлять Россию «на полях» встречи, добавила она.

20 января президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал личное сообщение от Макрона, в котором тот предложил провести после Всемирного экономического форума в Давосе саммит G7 в Париже с участием России, Украины и ряда других стран.

Кроме того, французский лидер назвал Трампа другом и предложил ему поужинать вместе в Париже прежде, чем тот вернется в США.

Ранее в посольстве во Франции рассказали, приглашали ли Россию на встречу G7.

