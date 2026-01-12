Размер шрифта
Сийярто рассказал, кому придется выполнять запрос Киева на $800 млрд

Сийярто: США не будут финансировать Украину, это хочет делать ЕС
США не станут выделять деньги Украине, поэтому выполнять ее запрос на $800 млрд в течение 10 лет придется Евросоюзу (ЕС). Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Президент США [Дональд Трамп] ясно дал понять, что Америка для него на первом месте и деньги американских избирателей нигде не будут раздаваться бесплатно. Поэтому очевидно, что Брюссель, основываясь на своей военной политике, хочет отдать эти $800 млрд Украине», — уточнил политик.

По словам министра, пока в Венгрии находится нынешнее правительство, «деньги венгерского народа не будут отправлены на Украину». Иначе республике пришлось бы пойти на повышение налогов, увеличение тарифов за услуги ЖКЖ и отмену ряда важных социальных программ.

До этого стало известно, что Киев и Вашингтон обсуждают сразу два экономических соглашения — о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд и о возможной свободной торговле с США. Документы увязываются с гарантиями безопасности и параметрами будущего мирного урегулирования, а их согласование может быть завершено в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее Орбан прокомментировал финансовые потребности Украины.

