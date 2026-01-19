Размер шрифта
Эксперт: новые правила для авиакомпаний задерут цены на перелеты

Авиаэксперт Пантелеев: новые условия для авиакомпаний повлияют на цены билетов
Shutterstock/Ivan Kruk

Новые условия возврата билетов при задержках рейсов приведут к попыткам авиакомпаний компенсировать убытки. Это в конечном итоге спровоцирует рост стоимости перелетов, однако «поле для маневров» по ценам не столь критически большое, отметил в беседе с НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Речь идет об обязанности вернуть деньги за билет на самолет при задержке рейса от 30 минут. Право на компенсацию стоимости билета было и раньше, просто без привязки к времени, отметил Пантелеев. Новые требования он назвал ситуативным решением, подчеркнув, что у пассажиров будет больше возможностей – например, они смогут вернуть деньги и купить билет на поезд или забрать деньги, если перелет стал неактуальным, а рейс задержали. На этом фоне, по мнению Пантелеева, неизбежно вырастет число вынужденных возвратов билетов, но все-таки массовой эта практика не станет, так как в большинстве случаев россияне покупают билеты с запасом времени, учитывая возможные задержки.

Авиакомпаниям придется проанализировать модель поведения пассажиров и принять меры, предупредил специалист.

«Компании будут стараться увеличенные затраты или недополученную прибыль компенсировать за счет роста тарифов, — считает он. — Но мы же понимаем, что у темпов роста тарифов есть естественные пределы, обусловленные покупательной способности граждан. Поэтому авиакомпании имеют очень ограниченное поле для маневра по цене».

Подробнее о том, когда и как начнут действовать новые правила воздушных перевозок – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России вернут в строй законсервированные самолеты.

