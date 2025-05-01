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В МИД РФ рассказали о лицемерной позиции Молдавии в отношении СНГ

МИД: Молдавия прекратила участие в работе СНГ, но пользуется преимуществами
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Depositphotos

Молдавия, которая фактически прекратила участие в работе органов СНГ, продолжает пользоваться преимуществами членства в организации. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян в беседе с РИА Новости.

«Молдавия уже давно фактически свернула свое участие в работе СНГ: отсутствует на заседаниях уставных органов, не присоединяется к принимаемым решениям, не выплачивает долевой взнос в единый бюджет органов Содружества», — сказал Агасандян.

При этом, по его словам, Кишинев продолжает пользоваться экономическими выгодами членства. В частности, зоной свободной торговли, безвизовым режимом и особыми условиями в сфере трудовой миграции.

Еще в 2023 году в парламенте Молдавии заявляли, что страна выйдет из состава СНГ к концу 2024 года, однако этого до сих пор не произошло.

На тот момент в Молдавии объявили об денонсировании трех соглашений в сфере обороны и одного в сфере образования. В парламенте подчеркнули, что Молдавии терять нечего и от выхода из СНГ страна только «выиграет», так как не нужно будет платить взносы за членство.

Также Молдавия отказалась от соглашений с СНГ в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера и о стратегических вооруженных силах.

Ранее в МИД России заявили, что в Молдавии потеряли совесть.

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