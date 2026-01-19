Президент Финляндии Александр Стубб, которого примеряют на роль переговорщика с Россией от Европейского союза по вопросам Украины, является политиком исключительно прозападных взглядов. Гораздо лучшей кандидатурой стал бы экс-кандидат в лидеры страны, бывший глава МИД Пааво Вяюрюнен, которого хорошо знают в РФ. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен.

«Когда были выборы в президенты и выиграл Александр Стубб, то 12 тысяч избирательных карточек вдруг почему-то потерялись в Эстонии. Непонятно, почему карточки поддержки Пааво Вяюрюнена очутились в Эстонии, хотя их отправляли в Финляндию. То бишь здесь уже была диверсия. Но именно Пааво Вяюрюнен как опытный политик-ветеран мог бы этот конфликт очень быстро урегулировать», — сказал обозреватель.

Он добавил, что в Финляндии, и в других странах становится все больше политиков и активистов, которые пытаются донести правду до людей о том, что происходит на самом деле. И это движение Вяюрюнен мог бы возглавить.

14 января газета Politico сообщила, что в Евросоюзе обсуждают вопрос создания должности спецпредставителя, который будет представлять интересы объединения по Украине. В ЕС опасаются, что США заключат сделку с Россией за их спиной, отмечают журналисты.

Один из возможных кандидатов — президент Финляндии из-за его отношений с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, страна граничит с Россией.

Ранее Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией.