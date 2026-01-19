«Создают киллзону»: в России рассказали о новой тактике ВСУ на фронте

Военэксперт Кнутов: Киев хочет создать по всему фронту киллзону в 50 километров

Украина планирует создать так называемую «киллзону» в 50 километров по всей линии фронта, это территория, где Киев планирует «уничтожать все» с помощью дронов. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«В планах Украины создать киллзону глубиной до 50 километров, то есть от линии боевого соприкосновения в сторону российских войск. Но это еще только планы, и когда они будут реализованы, этот вопрос открыт», — отметил эксперт.

По словам Кнутова, речь идет о такой зоне на всей линии боевого соприкосновения на Украине, где бы «уничтожалось все, что движется». Ключевым инструментом для создания упомянутой «киллзоны», подчеркнул Кнутов, явля.тся дроны. В этой связи не последнюю роль здесь играют силы спецбатальона БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра», сообщил собеседник.

«Поэтому мы сейчас ведем активнейшую охоту за украинскими дроноводами. Если посмотреть сводки минобороны, каждый день мы несколько расчетов выводим из строя», — заявил Кнутов, отметив, что главной целью создания «киллзоны» является заморозка фронта.

Собеседник также напомнил, что армия Россиия регулярно наносит удары по местам сборки украинских дронов, чтобы сорвать соответствующие планы Киева.

Военный эксперт добавил, что такую зону не следует путать с зоной безопасности, которая создается российскими войсками в Харьковской области. В рамках зоны безопасности, указал Кнутов, имеет место постоянное присутствие российских войск, которые контролируют ситуацию «на земле», а «киллзона» такого не предполагает.

«Это когда практически солдат там нет, а есть только дроны, с помощью которых (причем дроны уже с искусственным интеллектом) уничтожается все», — подытожил аналитик.

18 января главком ВСУ Александр Сырский в интервью украинскому изданию LB.ua объявил о новых наступательных операциях в 2026 году.

Военачальник заявил, что украинские военные будут бороться за удержание «оперативной инициативы». По его словам, эта тактика заставит противника привлекать и перебрасывать значительные ресурсы с приоритетных направлений туда, где надо будет сдерживать активные действия ВСУ.

Ранее российский беспилотник уничтожил вертолет с героем Украины.