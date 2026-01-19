На форуме в Давосе вывесили разные по размеру флаги стран

Politico: на ВЭФ в Давосе вывешенный британский флаг оказался больше других

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе вывесили разные по размеру флаги стран, британский оказался крупнее других. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«После того как на крыше Конгресс-центра, главного места проведения саммита, были развешаны флаги разных стран, выяснилось, что флаг Великобритании больше остальных», — говорится в материале.

По данным издания, посетители форума раскритиковали организаторов за несоразмерные флаги, после чего было решено найти британскому знамени более подходящую замену.

До этого газета The Financial Times (FT) сообщила, что советники лидеров стран Запада по нацбезопасности изменили повестку встречи на полях ВЭФ, чтобы обсудить вопрос Гренландии. Отмечалось, что изначально планировалось обсуждение конфликта на Украине.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. На него намеревались приехать более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

Ранее в Европе заговорили о появлении нового альянса взамен НАТО.