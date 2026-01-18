Размер шрифта
Восемь стран НАТО осудили угрозы США пошлинами

В НАТО заявили, что угрозы США пошлинами подрывают трансатлантические отношения
Reinhard Krause/Reuters

Угрозы США ввести пошлины против Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции наносят ущерб трансатлантическим отношениям и могут привести к эскалации. Об этом говорится в общем заявлении восьми указанных стран, пишет ТАСС.

«Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дания и населением Гренландии... Угрозы введения пошлин подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации», — отмечается в документе.

Страны выразили готовность вступить в диалог с США и отстаивать принципы территориальной целостности.

В НАТО пообещали «впредь реагировать единым фронтом и согласованно», чтобы решительно отстаивать свой суверенитет.

17 января президент США Дональд Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% в отношении стран Европы, которые выступают против присоединения Гренландии к США. Речь идет о Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. Американский лидер выразил недовольство, что эти страны начали перебрасывать свои силы в Гренландию «непонятно зачем». Он отметил, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашении о покупке Вашингтоном Гренландии.

Ранее на Западе раскрыли возможный ответ Евросоюза в случае захвата США Гренландии.

