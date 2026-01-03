Размер шрифта
Шмыгаль рассказал о помощи Запада Украине в 2025 году

Шмыгаль: 2025 год стал рекордным для оборонки Украины в получении помощи Запада
2025 год стал рекордным для Украины в получении помощи от Запада, стране предоставили более $45 млрд на покупку вооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, это самый высокий показатель с начала российский специальной военной операции на Украине и почти на 30% больше, чем в 2024 году.

Ключевыми направлениями поддержки в 2025 году стали: вооружение и боеприпасы, развитие противовоздушной обороны и противоракетной обороны, инвестиции в совместное производство и закупки для украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обучение военнослужащих, ремонт, техническая поддержка и логистика, рассказал Шмыгаль.

Министр добавил, что более $6 млрд было направлено на развитие ОПК Украины, в частности в рамках «датской модели», которая подразумевает финансирование военно-промышленного комплекса (ВПК) республики другими странами.

Глава Минобороны отдельно отметил, что почти $3 млрд Украина получила за счет прибылей от замороженных в Европейском союзе и Великобритании замороженных финансовых активов России. По словам Шмыгаля, эти средства направлены на закупку вооружения и развитие оборонной отрасли украинского государства.

