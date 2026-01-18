В Иране объяснили, почему силы США ушли с базы Айн-эль-Асад

Арагчи: уход США с базы Айн-аль-Асад стал итогом сотрудничества Ирана и Ирака

Вывод сил международной коалиции во главе с США с военной базы Айн-эль-Асад стал результатом сотрудничества Ирака и Ирана в сфере безопасности. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в ходе пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном, трансляцию вел телеканал As-Sumaria.

«Уход американских войск с базы Айн-эль-Асад является плодом тесного сотрудничества Ирана и Ирака в области безопасности и важным показателем укрепления суверенитета и независимости Ирака в принятии решений», — сказал иранский министр.

Арагчи добавил, что Иран готов работать с Ираком над достижением соглашения в области безопасности. Кроме того, Тегеран, по его словам, может расширить военное, политическое и экономическое сотрудничество с Багдадом.

Накануне министерство обороны Ирака сообщило, что иракские вооруженные силы берут под контроль авиационную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, которая ранее использовалась силами международной коалиции под руководством США. Ведомство также подчеркнуло, что начальник штаба лично контролирует передачу обязанностей по обеспечению безопасности, непосредственно руководя развертыванием различных подразделений и формирований на территории базы.

Ранее в армии Ирака заявили, что не позволят воевать с их территории.