Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

В Иране объяснили, почему силы США ушли с базы Айн-эль-Асад

Арагчи: уход США с базы Айн-аль-Асад стал итогом сотрудничества Ирана и Ирака
Nasser Nasser/AP

Вывод сил международной коалиции во главе с США с военной базы Айн-эль-Асад стал результатом сотрудничества Ирака и Ирана в сфере безопасности. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в ходе пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном, трансляцию вел телеканал As-Sumaria.

«Уход американских войск с базы Айн-эль-Асад является плодом тесного сотрудничества Ирана и Ирака в области безопасности и важным показателем укрепления суверенитета и независимости Ирака в принятии решений», — сказал иранский министр.

Арагчи добавил, что Иран готов работать с Ираком над достижением соглашения в области безопасности. Кроме того, Тегеран, по его словам, может расширить военное, политическое и экономическое сотрудничество с Багдадом.

Накануне министерство обороны Ирака сообщило, что иракские вооруженные силы берут под контроль авиационную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, которая ранее использовалась силами международной коалиции под руководством США. Ведомство также подчеркнуло, что начальник штаба лично контролирует передачу обязанностей по обеспечению безопасности, непосредственно руководя развертыванием различных подразделений и формирований на территории базы.

Ранее в армии Ирака заявили, что не позволят воевать с их территории.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27650857_rnd_5",
    "video_id": "record::8d93df3e-b34c-4676-a9d7-31b4b8b9f5d1"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+