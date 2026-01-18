Размер шрифта
Журналист призвал Британию обратно выкупить США

Журналист Морган: Британии следует обратно выкупить Америку
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Правительству Великобритании следует выкупить Америку обратно. Об этом заявил британский журналист Пирс Морган в социальной сети X.

«В конце концов, когда-то она (Америка — «Газета.Ru») была нашей, и это укрепит нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите ее нам, президент [США Дональд] Трамп, мы введем пошлины на США и любую страну, которая поддержит вас в сопротивлении этой очень выгодной сделке. Справедливо?» — написал журналист.

17 января Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам Трампа, с 1 июня 2026 года тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что указанные страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

18 января газета Bild сообщила, что находящиеся в Гренландии немецкие военные получили неожиданный приказ вернуться домой. Накануне планировалось, что военные останутся на острове дольше, чем планировалось, однако утром они без объяснений «тайно» и «молниеносно» покинули его.

Ранее в Госдуме рассказали, в чем нуждается Трамп.

